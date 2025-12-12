الحصر العددي في العمرانية والطالبية: فوز محمد علي عبد الحميد وجرجس لاوندي والسيد زغلول إلى الإعادة

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السابعة بمحافظة الجيزة، التي تضم قسمي الطالبية والعمرانية عن نتائج الحصر العددي للأصوات في الجولة المعادة بعد الإلغاء بحكم الإدارية العليا.

وأظهرت النتائج تقدم النائب محمد علي عبد الحميد بنسبة تجاوزت 50%، ما يعني فوزه بالمقعد الأول للدائرة، بينما جاء في الترتيب الثاني المرشح السيد زغلول، الذي كان خارج الجولة السابقة، متقدمًا على المرشح جرجس لاوندي الذي سيتنافس معه في جولة الإعادة.

وخرج كذلك المرشح إبراهيم العجمي من المنافسة بعد أن كان ضمن المنافسين في الجولة السابقة.

وبحسب ما أعلنت اللجنة، جاءت النتائج كالتالي:

محمد علي عبد الحميد: 8,511 صوتًا

السيد زغلول: 6,643 صوتًا

جرجس لاوندي: 4,857 صوتًا

محمود لملوم: 3,084 أصوات

إبراهيم العجمي: 1,233 صوتًا

يشار إلى أن أرقام الجولة السابقة قبل بطلان الدائرة، كانت على النحو التالي :

- محمود لملوم 21426

- إبراهيم العجمي 10209

جرجس لاوندي 14205

- محمد علي عبد الحميد 27416