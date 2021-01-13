أوبك: تراجع المخزون العالمي من النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إن المنظمة وحلفاءها في تجمع "أوبك بلس" ساهمت في الحد من المخزون "المرتفع باستمرار" للنفط وهو ما يظل مفتاح التوازن في السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باركيندو قوله خلال المشاركة في منتدى "جلف إنتيليجانس" بدبي إن مخزون النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 160 مليون برميل وهو ما يزيد من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف أن المخزون المرتفع للخام "سبب أساسي لاختلال السوق".

وقال باركيندو "خلقنا علاقة قوية داخل أوبك بلس... مازلنا نركز على ضمان تعافي السوق خلال 2021 بعد خروجنا من 2020".

وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك إلى أن قرار السعودية الأخير بخفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميا يساعد في تجاوز مرحلة الطلب المنخفض على النفط في العالم.