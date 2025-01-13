محكمة باكستانية ترجئ إصدار حكم ضد عمران خان

أرجأت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد إصدار حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 17 يناير الجاري، حسبما ذكرت قناة جيو الباكستانية التلفزيونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القاضي ألغى إعلان الحكم عقب رفض خان المثول أمام المحكمة.

ويتهم مكتب المحاسبة الوطني خان بالحصول على أراض من المطور العقاري ماليك رياض مقابل إضفاء الشرعية على أموال تقدر بـ 239 مليون دولار تم استعادتها من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

ويواجه خان، المحتجز في السجن منذ أكثر من عام، أكثر من 150 قضية تتراوح ما بين الفساد إلى إساءة استخدام السلطة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.