على وقع ترجيحات بقرب التوصل إلى إنهاء الحرب على غزة، قالت تقارير إعلامية إن جيش الاحتلال بدأ تفكيك مواقع له في محور نتساريم.

وفي التفاصيل، قالت قناة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فككت عددًا من المواقع داخل محور نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأضافت أن عملية التفكيك شملت رفع حواجز وأبراج مع إجراء إعادة تموضع، فيما تضمنت العملية موقعين على الأقل من بين المواقع الممتدة هناك .

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تنتشر على طول المحور الذي يفترض أن من خلاله سيعود النازحون إلى مناطقهم في شمال غزة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول، قوله إن القوات الإسرائيلية ستنسحب في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى منطقة عازلة في القطاع قرب الحدود.

وأضاف المسئول الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن القوات الإسرائيلية ستغادر تدريجيا ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأشار إلى أن ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا كانا نقطة خلاف أساسية بالمفاوضات السابقة وتم التوافق عليهما الآن.