كييف تعلن إسقاط 78 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 78 من أصل 110 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 110 طائرات مسيرة من طراز شاهد وعدة طرازات زائفة أخرى، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 78 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وتشيركاسي وتشرنيهيف وكييف ودنيبروبتروفسك وميكوليف وزابوريجيا وجيتومير وخميلنيتسكي ودونيتسك."

وأضاف البيان أن 31 طائرة مسيرة زائفة اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بمباني تجارية ومؤسسات ومنازل الخاصة ومركبات جراء حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في مناطق سومي وكييف وجيتومير وزابوريجيا.

ووفقا للتقارير الأولية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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