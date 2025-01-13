كتائب القسام تستهدف مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 25 جنديا في رفح

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن عملية جديدة نفذتها ضد قوات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، اليوم الاثنين، إنها نفذت عملية مركبة تمكّن خلالها مقاتلوها من الإغارة على مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 25 جنديًّا والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافت أنها تمكنت من إيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح، لافتة إلى أنه فور حضور قوة النجدة تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند.

وأوضحت القسام أنه لا تزال النيران مشتعلة في المبنى، وأن الاشتباك مستمر (حتى كتابة هذه السطور).

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إنه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، لا يزال مقاتليها يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.

وأضاف أبو عبيدة، أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال هي أكثر بكثير مما يعلنه، متابعًا: «سيندحر العدو عن شمال القطاع خائبًا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة».

ولفت إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الاحتلال هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.