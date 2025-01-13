ليبرمان: نتنياهو مُطالب بصفقة شاملة بمرحلة واحدة

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب بصفقة شاملة في مرحلة واحدة، وبعدها يعتبر كل صاروخ من غزة إعلان حرب.

ويأتي ذلك فيما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ومعربين عن رفضهم لخطة الانقلاب القضائي، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح الرهائن خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل تولي منصبه.

وأضافت المصادر أنه "تقرر إرسال رئيس الموساد والشاباك لمفاوضات الدوحة بعد لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأشارت المصادر إلى أن كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر ويحاولون إنجاز المفاوضات.