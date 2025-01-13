 الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 140 مليون يورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 140 مليون يورو

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 2:17 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 2:17 م

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 140 مليون يورو (8ر142 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، إن المساعدات تهدف للمساعدة في توفير الطعام وأماكن الإيواء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والحماية خلال فصل الشتاء للأشخاص الأكثر ضعفا في المناطق التي مزقتها الحرب.

وثقدر المفوضية أن نحو 12.7 مليون أوكراني في حاجة للمساعدة العاجلة.

وتلقت مولدوفا 8 ملايين يورو إضافية لدعم اللاجئين الأوكرانيين بالمساعدات النقدية والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي.

وأوضح البيان الصحفي أنه بذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها المفوضية الأوروبية أكثر من 1.1 مليار يورو.


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