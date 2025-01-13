 صحة غزة: ننتظر انسحاب الاحتلال من شمال القطاع لنظهر للعالم حجم الإبادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: ننتظر انسحاب الاحتلال من شمال القطاع لنظهر للعالم حجم الإبادة


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 4:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 4:24 ص

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن القوات الإسرائيلية تعمدت تدمير البنى التحتية والمستشفيات في شمال القطاع، موضحا أن القطاع ينتظر الانسحاب ليظهر للعالم حجم الإبادة.

وأوضح أن "المستشفيات في شمال القطاع تحولت إلى مقابر جماعية، وننتظر انسحاب الاحتلال من شمال القطاع حتى نظهر للعالم حجم الإبادة هناك".

وأدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع الضروريات الأساسية من الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن غزة والهجمات على البنية التحتية مما تسبب في انهيار الرعاية الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.565 شهيدا، و109.660 مصابا.

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