لبنان يتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا

تسلم لبنان الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على أن تبدأ حملة التطعيم للمواطنين والمقيمين اعتبارا من غد الأحد.

وقد وصلت عصر اليوم السبت إلى مطار رفيق الحريري الدولي الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية.

ويبلغ حجم هذه الدفعة نحو 28 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي.

واعتبر وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي عقده بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر، أن الحلم تحقق بدعم كل الشركاء الدوليين.

وقال حسن "استطاعت الحكومة اللبنانية رغم كل التحديات وبدعم مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وبمؤازرة ومساندة يومية من رئيس الحكومة حسان دياب من تحقيق هذا الحلم الذي يعتبر من أهم استراتيجيات مكافحة وباء كورونا".

وأعلن أن هذا الحلم تحقق بدعم كل الشركاء الدوليين والأمميين، وفي مقدمهم البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الأممية والدولية العاملة في لبنان، بما يعكس مصداقية وزارة الصحة اللبنانية وقدرتها على التعامل البناء مع المؤسسات الدولية والأممية.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن اللقاح سوف يصل إلى كل مواطن لبناني بالإضافة إلى كل مقيم، بدءاً بالبعثات الدبلوماسية وكل المقيمين من لاجئين ونازحين.

وكشف حسن عن أن المنصة الإلكترونية التي أنُشئت خصيصا لتسجيل طلبات الراغبين في تلقي اللقاح، شهدت تسجيل 450 ألف شخص ما بين مواطن ومقيم.

وأوضح وزير الصحة اللبناني أن هذه الخطوة هي "ضمن الخطوات المتخذة لمواجهة الوباء بدون أن ننسى الوقاية الفردية والمجتمعية بارتداء الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان لها بعد ظهر اليوم أن "الدفعة الأولى من اللقاحات تصل من بلجيكا عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وهي مكونة مما يقارب 28 ألفا و500 جرعة من لقاح فايزر".

وأضاف البيان أنه سيتم نقل اللقاحات" إلى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات".

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا تسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وتحث كل من وزارة الصحة والإعلام المواطنين في لبنان على تلقي اللقاح.