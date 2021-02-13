هونج كونج تسجل أقل عدد إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

أكدت هونج كونج 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي الأقل منذ حوالي ثلاثة أشهر، لكن السلطات ذكرت أن التراجع ربما يكون ناجما عن تراجع الاختبارات خلال العطلات وحذرت من سلاسل انتقال خفية مازالت في المجتمع، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج اليوم.

ولا يمكن تعقب إصابتين، بينما إصابتان أخريان، كانتا قادمتين من الخارج، من بريطانيا والفلبين، طبقا لما ذكره مركز الحماية الصحية.

وأقل من عشرة أشخاص، جاءت نتيجة اختباراتهم الأولية إيجابية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في هونج كونج عشرة آلاف و767 حالة، بينما عدد حالات الوفاة بلغ 193 حالة.

وحث مسؤولو الصحة السكان على البقاء في حالة من اليقظة، قائلين إنه تم إجراء القليل من الاختبارات خلال فترة العام القمري الجديد.