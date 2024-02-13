وكيل صحة سوهاج يتفقد عيادتي الجلدية والجزام والمتوطنة لمتابعة سير العمل

أجرى صباح اليوم، الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني وأحد أعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة إنتظام سير العمل بعيادتي "الجلدية والجزام" والمتوطنة بسوهاج والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ أبو هاشم جولته بزيارة عيادة الجلدية واطمئن على حصول المرضى على الخدمات الطبية بالعيادة وتواجد الأطقم الطبية، حيث تفقد شباك صرف التذاكر وتوافرها والعيادات والصيدلية والمعمل وأماكن انتظار المرضي، موجها برفع كفاءة أماكن انتظار المرضي وكذلك تنظيم العمل ليكون بصورة أفضل، مشددا على انتظام الأطباء والتمريض بالعيادة وتذليل كل العقبات أمام المرضي وتحسين الخدمة بالعيادة.



كما تفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه، عيادة المتوطنة، بحضور الدكتور أحمد عبدالصبور مدير العيادة، حيث تم متابعة سير العمل بعيادات الأسنان والباطنة ووحدة العلاج الطبيعي، والتي تضم جهاز العلاج بالليزر، وتقدم خدماتها لعشرات المرضى يوميا، كما تفقد مخازن المطبوعات ومخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة والموجودة داخل عيادة المتوطنة، وقدم وكيل صحة سوهاج شكره للطاقم الطبي والأطقم الفنية على مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى.