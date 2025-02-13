طرحت الصفحة الرسمية لقناة الحياة عبر فيسبوك، البرومو الرسمي لمسلسل "حسبة عمري"، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وجاء البرومو مصحوبا بتعليق: "دراما وكوميديا بشكل مختلف، انتظروا النجمة روجينا والنجم عمرو عبد الجليل في مسلسل حسبة عمري على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

يناقش مسلسل حسبة عمري قضية مهمة جدًا، إذ تتغيَّر حياة سيدة بعد يوم وليلة، نتيجة اكتشافها لسر كبير في حياتها، ما يجعلها تواجه تحديات كبرى، وتعيد حساباتها مرة أخرى، حتى تستطيع النجاة بنفسها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.