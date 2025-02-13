إطلاق قوافل مساعدات غذائية وتمور من الوادي الجديد لدعم أهالي غزة

دشنت محافظة الوادي الجديد، قافلة مساعدات غذائية وتمور مكبرة لدعم ومساعدة أهالي غزة، وانطلقت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات في ماراثون من الفرحة.

واصطف الأهالي والطلاب والعاملين بالقطاعات الحكومية والقيادات الشعبية والتنفيذية على جنبات الطريق بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وسط رفع الأعلام المصرية وعلم فلسطين الشقيقة، والمشاركة بالأغان الوطنية والزغاريد في تدشين المساعدات، التى ضمت نحو 50 شاحنة محملة بـ1000 طن من التمور وكميات من الدقيق، والتي ساهم بها أبناء المحافظة من خلال التبرعات المختلفة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تعد الثانية التي تقدمها وتأتي استكمالا لما قدمته مصر للقضية الفلسطينية ودورها البارز في وقف إطلاق النار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية نحو استمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

ونوه بأن المساعدات التي اتجهت إلى غزة نتاج تكاتف وجمع التبرعات من الأهالي والجمعيات والمؤسسات بالتنسيق مع التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر لصالح الأشقاء في فلسطين من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، والمساهمة في إستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة.

من جانبه أكد الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد، أن المحافظة قدمت مساعدات غذائية في ملحمة إنسانية وسط اصطفاف الأهالي أثناء الانطلاق من المحافظة والاتجاه إلى غزة.

وأشار معاذ، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى استمرار الدعم والمساندة والإغاثة الإنسانية، وذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، ومع تصاعد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وهو الأمر الذى نرفضه ونقف دائما خلف القيادة السياسية، وموقف مصر واضح والمساعدة والدعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ.