إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا في حادث دهس بمدينة ميونخ الألمانية

قالت السلطات الألمانية، إن سائقا صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونخ، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل.

وقالت الشرطة، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "تم احتجاز" السائق في موقع الحادث وإنه لم يعد يشكل خطرا.

ولم تقدم السلطات تفاصيل حول الحادث الذي وقع بالقرب من وسط مدينة ميونيخ نحو الساعة 10:30 صباحا، بما في ذلك ما إذا كان الأشخاص قد تم دهسهم عن عمد.

وقالت إدارة الإطفاء، إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال رئيس بلدية ميونخ، ديتر رايتر، إنه "مصدوم بشدة" من الحادث، مضيفا أن أطفالا كانوا من بين المصابين.

وذكرت إذاعة "بايريشر روندفونك" الألمانية، أن الأشخاص الذين أصيبوا كانوا على ما يبدو يشاركون في إضراب.

وكانت هناك مظاهرة مرتبطة بإضراب نظمته نقابة عمال الخدمات "فيردي" في وقت وقوع الحادث.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتظاهرون بين المصابين.