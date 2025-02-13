رئيسة البرلمان الأوروبي تؤكد دعمها لـ غزة

بدأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، أول زيارة يقوم بها أحد قادة الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة منذ أكثر من عقد.

وقالت ميتسولا في بيان: "في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم، أردت أن أكون هنا لأؤكد وأشهد بشكل مباشر الدور المحوري لأوروبا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكدت ميتسولا على أن "أوروبا مستعدة لتعزيز مشاركتنا وبذل ما في وسعنا للمساعدة في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وتمهيد الطريق لزيادة المساعدات ووضع حجر الأساس لسلام مستدام".

وخلال زيارتها للشرق الأوسط، التقت ميتسولا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ومع القادة الفلسطينيين في رام الله.

وذكر البيان أن ميتسولا تسعى للحصول على فهم أعمق لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية خلال زيارتها التي تستمر يومين.