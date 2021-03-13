هيئة المجتمعات العمرانية توافق على طرح موقع للاستثمار بالمنصورة الجديدة

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، المهندس محمد رجب، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار "نشاط طبي" بمدينة المنصورة الجديدة، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلة الأولى والثانية، على مساحة 32355 مترا مربعا، وبسعر تقديري للمتر المربع: 3065 جنيها.



وأوضح رئيس الجهاز - في تصريح اليوم السبت - أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع مكون من الطابق الأرضي وطابقين علويين، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة، وباشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة، مضيفا أن مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.



وأشار إلى استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري دفعة مقدمة كحد أدنى وهي عبارة عن ( 10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.