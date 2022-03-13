نشرة الشروق الاقتصادية الأحد 13 مارس 2022: وصول 189 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني خلال أيام

نقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.ِ
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية الأحد 13 مارس 2022 والتي جاء في مقدمتها:البنك المركزي: مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلا من 15 مارس 2022.
وأشار البنك في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
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.... رئيس اتحاد البنوك: أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة في مصر
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز 400 مليار جنيه بنهاية 2021، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري لهذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
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... ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 204 ملايين دولار خلال يناير الماضي
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال يناير الماضي بنحو 54% لتسجل ما قيمته 204 ملايين دولار مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
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.... الصناعة: 165 جهة إنتاجية تشارك بالمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن فعاليات المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية ستبدأ منتصف شهر مارس الجاري، حيث ستحظى المسابقة في دورتها الأولى بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية متسابقة من 22 محافظة بإجمالي 763 منتجا غذائيا تراثيا محليا.
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.... التخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة بخطة 2021-2022 لتنفيذ 406 مشروعات بالشرقية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام (2022/2021) تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام (2021/2020)، وذلك لتنفيذ 406 مشروعات تنموية.
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.... ارتفاع محدود للبورصة اليوم
أغلقت البورصة المصرية على صعود محدودة، رغم أن مكاسبها في نصف الجلسة الأول كادت تلامس نسبة 1%، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 10481 نقطة.
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..... التموين: وصول 189 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني خلال أيام
أعلنت وزارة التموين استكمال شحن 189 ألف طن قمح بواقع 63 ألف طن قمح روسي، إضافة إلى 63 ألف طن قمح روماني، و63 ألف طن قمح أوكراني، وستصل هذه السفن إلى الموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة.
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.... البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه
طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
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