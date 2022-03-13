رصف الشوارع الضيقة بالانترلوك بسيدي غازي في كفر الشيخ

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شهدت مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الرصف بالأنترلوك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي تشهدها مدن وأحياء ومراكز كفر الشيخ.

وتفقد علي سلامة رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رصف الشوارع المدرجة بالتبليط بالانترلوك بداية من منزل حمادة القحف حتى منزل محمد يوسف ومن منزل إبراهيم شبانه إلى منزل يوسف غازي، والوقوف على آخر المستجدات والأعمال التي تتم.

كما تفقد سلامة، الأعمال الجارية في الطريق المدرج بالرصف بداية من مدخل المدينة من الناحية البحرية من كوبرى المواسير حتى مدرسة القومية مارا بمنزل فتحي البحراوي ومعوض منيع بطول ٥٨٠ متر طولي تقريبا.