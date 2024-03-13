جدول ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي والزمالك

تعرض الأهلي والزمالك مساء أمس الثلاثاء لهزيمة قاسية في الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.
تلقى الأهلي هزيمة مؤلمة تاريخية 4-3 أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.
في المقابل تعرض الزمالك خارج ملعبه لخسارة صعبة أمام الجونة بنتيجة 3-2 باللقاء الذي أقيم على ملعب خالد بشارة.
وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن في الدوري، فيما لعب الزمالك 11 مباراة.
اليكم جدول ترتيب الدوري بعد مرور 15 أسبوع..
1) المصري البورسعيدي: 27 نقطة (14 مباراة)
2) إنبي: 26 نقطة (15 مباراة)
3) بيراميدز: 25 نقطة (12 مباراة)
4) الاتحاد: 24 نقطة (14 مباراة)
5) زد: 23 نقطة (15 مباراة)
6) الجونة: 22 نقطة (14 مباراة)
7) سموحة: 22 نقطة (15 مباراة)
8) سيراميكا كليوباترا: 21 نقطة (14 مباراة)
9) طلائع الجيش: 20 نقطة (14 مباراة)
10) الأهلي: 17 نقطة (8 مباريات)
11) مودرن فيوتشر: 17 نقطة (13 مباراة)
12) بلدية المحلة: 16 نقطة (16 مباراة)
13) الزمالك: 15 نقطة (11 مباراة)
14) البنك الأهلي: 15 نقطة (16 مباراة)
15) الإسماعيي: 14 نقطة (15 مباراة)
16) فاركو: 11 نقطة (14 مباراة)
17) المقاولون العرب: 9 نقاط (15 مباراة)
18) الداخلية: 9 نقاط (15 مباراة)