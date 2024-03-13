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جدول ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي والزمالك

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 12:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 1:00 ص

تعرض الأهلي والزمالك مساء أمس الثلاثاء لهزيمة قاسية في الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

تلقى الأهلي هزيمة مؤلمة تاريخية 4-3 أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

في المقابل تعرض الزمالك خارج ملعبه لخسارة صعبة أمام الجونة بنتيجة 3-2 باللقاء الذي أقيم على ملعب خالد بشارة.

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن في الدوري، فيما لعب الزمالك 11 مباراة.

اليكم جدول ترتيب الدوري بعد مرور 15 أسبوع..

1) المصري البورسعيدي: 27 نقطة (14 مباراة)

2) إنبي: 26 نقطة (15 مباراة)

3) بيراميدز: 25 نقطة (12 مباراة)

4) الاتحاد: 24 نقطة (14 مباراة)

5) زد: 23 نقطة (15 مباراة)

6) الجونة: 22 نقطة (14 مباراة)

7) سموحة: 22 نقطة (15 مباراة)

8) سيراميكا كليوباترا: 21 نقطة (14 مباراة)

9) طلائع الجيش: 20 نقطة (14 مباراة)

10) الأهلي: 17 نقطة (8 مباريات)

11) مودرن فيوتشر: 17 نقطة (13 مباراة)

12) بلدية المحلة: 16 نقطة (16 مباراة)

13) الزمالك: 15 نقطة (11 مباراة)

14) البنك الأهلي: 15 نقطة (16 مباراة)

15) الإسماعيي: 14 نقطة (15 مباراة)

16) فاركو: 11 نقطة (14 مباراة)

17) المقاولون العرب: 9 نقاط (15 مباراة)

18) الداخلية: 9 نقاط (15 مباراة)


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