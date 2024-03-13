أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 426 ألفا و870 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 426 ألفا و870 جنديا، بينهم 980 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6752 دبابة، منها 5 دبابات أمس الثلاثاء فقط، و12921 مركبة قتالية مدرعة و10554 نظام مدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و715 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8205 طائرات مسيرة، و1919 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13932 من المركبات وخزانات الوقود، و1699 من وحدات المعدات الخاصة.



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