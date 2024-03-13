الكشف عن حقيقة مشاركة قائد الزمالك في «دورة رمضانية»

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، عن حقيقة مشاركة لاعب الفريق في دورة رمضانية الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن شيكابالا كان قد لبى دعوة أحد الأشخاص السعوديين، على هامش نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي، والذي فاز فيه الأخير بهدفين دون رد، حيث يتم جلب العديد من نجوم العالم في تلك الدورة الرمضانية، من بينهم كلارنس سيدورف نجم هولندا السابق، وإيريك أبيدال لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا السابق، وكذلك المغربي محسن متولي، وشيكابالا.

لكن الجهة المنظمة فوجئت باعتذار شيكابالا عن عدم المشاركة، في افتتاح الدورة الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، وذلك بعدما رفض اللاعب الظهور في أي فعاليات عقب خسارة الفريق مباراته مساء الإثنين أمام الجونة في الدوري.

وأفاد المصدر بأن شيكابالا رأى أنه من غير المناسب المشاركة في أي فعاليات ترفيهية في الوقت الحالي ومن ثم اعتذر عن عدم المشاركة.