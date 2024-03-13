كشف المخرج محمد سامي، عن خوفه الشديد من المرض والموت، لحد الرعب.

وأوضح خلال حوار خاص في برنامج «أسرار»، تقديم الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن لديه هاجس المرض والموت، فضلا عن وفاة شقيقته وهي في سن صغيرة، إثر إصابتها بمرض السرطان.

وتابع: «بخاف أركب الألعاب الغريبة في الملاهي وتعطل فجأة بيا وأقع أموت إيه الموتة المهزأة دي .. أو أقرب من سور عالي أخاف حد يقولي يا محمد أروح واقع إيه الموتة المهزأة دي بردو».

وأشار إلى أن شقيقته «ريهام» توفت وهو يبلغ من العمر 22 عاما، وكانت مصابة بالسرطان ثم تعافت منه، وفجأة تعرضت لوعكة صحية شديدة، أدت لوفاتها بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أنه شقيقته كانت موهوبة وتجيد الكتابة والشعر، وتعلم منها الكتابة، مؤكدا أن أكثر شيء يفتقده بعد وفاتها مشاركاتها له في الأعمال الفنية التي يخرجها عن طريق الكتابة، موضحا أن لديه شراهة تجاه النجاح، متمنيا استمراره بالنجاح وألا يُنسى، وتابع: «نفسي أفضل ناجح علطول.. وأموت وأنا ناجح وممتش منسي».