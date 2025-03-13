توقعات بتعيين ميشيل بومان نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

من المتوقع أن تختار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي ) لتولي منصب نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، وفقا لمصدر مطلع.

وستحل بومان، التي كانت عضوة في مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي لمدة ستة أعوام، محل مايكل بار، الذي استقال الشهر الماضي، من منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الرقابة المصرفية.

وتعرض بار، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، لهجوم من البنوك الأمريكية الكبرى بعد اقتراحه أن تحتفظ بمزيد من رأس المال في الاحتياطي في اقتراح إصلاح تنظيمي عام 2023.

وكانت وكالة بلومبرج قد كشفت في وقت سابق اليوم عن تعيين بومان.

وصوتت بومان، بجانب حاكم مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، ضد اقتراح بار. وقد عينها الرئيس دونالد ترامب عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض في مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي.