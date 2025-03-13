الصين تدعو إلى ضبط النفس بعد تقارير جديدة بشأن نظرية التسرب المختبري لفيروس كورونا

دعت الصين اليوم الخميس، إلى الحذر وضبط النفس سياسيا عقب تواتر تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) جمع أدلة معقولة على أن فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا نشأت جراء تسرب مختبري في مدينة ووهان الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج في بكين: "فيما يتعلق بمسألة فيروس كورونا، ترفض الصين بشدة أي شكل من أشكال المواقف السياسية".

وأضافت أن أي مناقشة للمسائل العلمية حول كوفيد-19 يجب أن تترك للعلماء.

وأشارت "ماو"، إلى أن فريقا دوليا برئاسة منظمة الصحة العالمية زار مختبر ووهان في إطار تحقيقه في منشأ الجائحة.

ورفض الفريق بشكل كبير النظرية التي يطلق عليها "التسرب المختبري" في 2021.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن كل الفرضيات التي تتعلق بمنشأ فيروس "سارس-كوف-2" مازالت مطروحة على الطاولة. وفي ديسمبر، دعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بكين إلى تقديم المزيد من البيانات المتعلقة بالجائحة.

وقالت التقارير التي نشرت في 3 صحف أمس الأربعاء، وهي نويه تسوريشر تسايتونج وزود دويتشه تسايتونج ودي تسايت- إن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني والمستشارية الألمانية طلبا من العلماء فحص الأدلة فيما يتعلق بنظرية التسرب المختبري.

ووفق نظرية التسرب المختبري، نشأ فيروس "سارس - كوف - 2" في مختبر بيولوجي صيني، وهو معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي أجرى بحثا على فيروسات كورونا، ثم بدأ في الانتشار عن طريق حادثة ما أو عطل ما في المختبر.

ولم تُنشر النتائج التي توصل إليها مجتمع الاستخبارات الألماني.

وقالت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج، إنه في حين أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني كان لديه دليل معقول لدعم النظرية، لم يقتنع بها جميع الباحثين في اللجنة.

أما النظرية الثانية، لمنشأ الجائحة، فتقول إن الفيروس له منشأ طبيعي مثل فيروس سارس الذي تسبب في وباء عامي 2002/2003.