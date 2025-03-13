البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على قوات الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان".

وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع"ـ حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

ووجه البرهان التحيه لتضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته.

وبدات الحرب في السودان في أبريل 2023، إثر انقلاب قاده رئيس قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ضد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.