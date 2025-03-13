الرئيس السوري يصادق على مسودة الإعلان الدستوري

صادق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته اليوم الخميس.

وقال الشرع، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.

وأضافت: "ينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".

وأشارت إلى أنها حرصت على وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور: "نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".