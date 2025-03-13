أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مشاركته في معرض فيصل الرمضاني للكتاب بدءًا من يوم ١٣ من مارس، وحتى 22 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل، مقدّمًا أفضل العروض والخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة.

وجاءت الخصومات على النحو التالي:

خصم ٢٠ ٪ على الموسوعات والمنتخبات.

خصم ٢٥ % على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس.

خصم ٥٠ % على الإصدارات الإلكترونية.

ويأتي ذلك من منطلق حرص المجلس على نشر المعرفة وتعزيز الوعي الديني والثقافي بأسعارٍ تنافسية، مما يتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من إصداراته الثرية.