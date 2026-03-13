 أستراليا تلجأ إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية لأول مرة منذ عام 2022 - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 12:24 م القاهرة
أستراليا تلجأ إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية لأول مرة منذ عام 2022

سيدني (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 11:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 11:47 ص

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن بلاده ستسحب بعض من احتياطيات الوقود الاستراتيجية لديها، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقال بوين إن الحكومة ستسحب من مخزون الطوارئ لديها ما يوازي 6 أيام من استهلاك البنزين و5 أيام من استهلاك الديزل، لمنح الموردين مرونة أكبر في إدارة إمدادات الوقود. وحذر من أن الوقود لن يصل إلى السوق فورا نظرا لتعقيد سلاسل التوريد.

وأضاف بوين: "هناك حرب، وأعتقد أن الحرب تستوفي جميع معايير الأزمة".

وقالت الحكومة إن الاحتياطيات الوطنية الأسترالية تغطي حاليا حوالي 30 يوما من استهلاك الوقود، وهو أقل من توصية وكالة الطاقة الدولية بأن تحتفظ الدول الأعضاء باحتياطيات لا تقل عن 90 يوما.

وخففت الحكومة أمس الخميس معايير الوقود مؤقتا، مما يسمح ببيع البنزين الذي يحتوي على معدلات كبريت أعلى، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف ضغوط العرض.

