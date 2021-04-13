الغذاء والدواء الأمريكية: نوصي بوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون بدافع الحذر

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى جانب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بوقف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الإدارة - في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - : "نوصي بوقف استخدام هذا اللقاح بدافع الحذر الشديد" .. موضحة أن الهيئات الصحية الأمريكية تقوم بفحص بيانات متعلقة بست حالات تمت إصابتها بجلطات دموية بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون".

كما شددت أيضًا على أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها جنبًا إلى جنب مع إدارة الغذاء والدواء، تأخذان التقارير الواردة بشأن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من قبل شركة جونسون آند جونسون، على محمل الجد.

يُذكر أن شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أبلغت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر أوروبية، عن تعرض أربع حالات معروفة للإصابة بجلطات دموية غير عادية بعد تطعيمهم بهذا اللقاح.

يُشار أيضًا إلى أن منسق الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس صرح، اليوم، بأن قرار وقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" لن يؤثر بشكل كبير على خطة التطعيم الخاصة في إدارة بايدن.

وأضاف زينتس، في بيان: "لن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على خطة التطعيم لدينا، إذ يشكل لقاح جونسون آند جونسون أقل من 5% من الجرعات المعطاة في الولايات المتحدة حتى الآن".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ضمنت ما يكفي من جرعات شركتي "فايزر" و"مودرنا" لنحو 300 مليون أمريكي.