 ارتفاع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال فبراير الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أبريل 2022 4:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

ارتفاع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال فبراير الماضي

البنك المركزي الفرنسي
البنك المركزي الفرنسي
د ب ا
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:16 ص

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي نتيجة تراجع الصادرات، في حين تراجع عجز ميزان الحساب الجاري خلال الشهر نفسه.

وذكرت إدارة الجمارك الفرنسية أن العجز التجاري خلال شباط/فبراير الماضي بلغ 3ر10 مليار يورو مقابل عجز قدره 96ر7 مليار يورو خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وعجز قدره 35ر5 مليار يورو خلال شباط/فبراير من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات الفرنسية خلال شباط/فبراير بنسبة 9ر3% شهريا في حين زادت الواردات بنسبة 8ر0%. وعلى أساس سنوي زادت الصادرات الفرنسية بنسبة 1ر18% في حين زادت الواردات بنسبة 9ر27%.

في الوقت نفسه تراجع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 1ر1 مليار يورو مقابل 3ر1 مليار يورو خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب بيانات بنك فرنسا المركزي.

وزاد عجز ميزان تجارة السلع لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة طفيفة إلى 8ر6 مليار دولار في ارتفاع فائض ميزان تجارة الخدمات بنسبة طفيفة إلى 9ر4 مليار يورو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك