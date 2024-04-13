تقارير إسرائيلية: إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل

أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية بدون طيار (درون)، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار (درون) على إسرائيل، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت "كان": "بحسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".

وبحسب تقارير قنوات تليجرام المقربة من الحرس الثوري، فقد تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه "بحسب تقارير أجنبية فإن الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية".