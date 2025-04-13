 ماكرون يدين الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يدين الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية

باريس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 4:11 م

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم طفلان صباح اليوم الأحد.

وكتب ماكرون، اليوم الأحد عبر منصة "إكس"، أن الهجوم أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين.
وأضاف: "الجميع يعرفون أن روسيا فقط هي التي أرادت هذه الحرب. واليوم، من الواضح أن روسيا فقط هي التي تختار مواصلة الحرب".
واتهم ماكرون، موسكو بمواصلة الحرب متجاهلة حياة البشر والقانون الدولي والجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المبادرات الأخيرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: "هناك حاجة لإجراءات قوية لفرض وقف إطلاق النار على روسيا.. وتعمل فرنسا بلا كلل مع حلفائها ( نحو تحقيق هذا الهدف)".

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