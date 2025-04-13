ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا.



وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".

وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أوالصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، إلى روسيا يوم الجمعة الماضي في زيارة هي الثالثة من نوعها. وجرى اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مبنى المكتبة الرئاسية بسان بطرسبورغ، حيث استمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، تمحور حول جوانب التسوية الأوكرانية

وأوضح الكرملين أن موسكو تأمل في أن تكون هذه الفرصة مناسبة لنقل "العناصر الأساسية لموقف روسيا ومخاوفها الرئيسية" إلى الرئيس ترامب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن إمكانية إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب عقب الاجتماع "ممكنة نظريا".

من جهتا وصفت الإدارة الأمريكية زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف لروسيا ولقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة الأوكرانية".