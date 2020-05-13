قال المخرج عمر عبدالعزيز، إن اللاعب طارق حامد يناسبه دور "الفتوة" إذا قرر الدخول في عالم التمثيل، وأنه يخاف منح عصام الحضري دور بالسينما فيهرب.

أضاف عبدالعزيز، في لقاء ببرنامج "البريمو" الذي يقدمه اللاعب السابق محمد فاروق، على قناة "Ten"، مساء أمس الثلاثاء: "الأشقياء شوية في الحارة ويليق عليه دور الفتوة في الزمالك طارق حامد، وفي الأهلي مفيش حد يليق عليه، الرومانسي هديه لحازم إمام وممكن يبطل كسوف شوية شكله جميل، كوميديان كويس جدا محمد بركات، ومن المعتزلين أخاف أدي عصام الحضري دور فيهرب".

وأشار إلى أنه لا ينكر تشجيعه للنادي الأهلي وحبه الشديد له، ولكنه يحب ويعتز بالكثير من اللاعبين في الزمالك.

تابع: "احنا عشنا العصر اللي الأهلي والزمالك كانوا فيه مع بعض بجد، وكان لينا صورة في ماتش عظيمة في ماتش اعتزال فاروق جعفر كلنا أهلي وزمالك ومدحت العدل كان لسه عنده مشاريع وكان موجود كابتن حمادة هلال، وكان من حظي إن آخر 10 سنين من حياة صالح سليم كنا نسهر فيها كل خميس ومعانا صلاح السعدني وسعيد سيدهم".

وعمر عبدالعزيز أخرج العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "فرحان ملازم آدم" و"أشتاتا أشتوت" و"كلام في الممنوع" و"الشقة من حق الزوجة" و "يارب ولد".

