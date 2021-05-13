 الأحد.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين - بوابة الشروق
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الأحد.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين

هديل هلال
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 8:45 م

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، يوم الأحد ١٦ مايو ٢٠٢١، اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية.

وقالت المنظمة إن الاجتماع يبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.

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