تراجع أسواق الاسهم الآسيوية بعد تسجيل خسائر كبيرة في وول ستريت

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الخميس، بعد أن سجلت وول ستريت خسائر كبيرة، في ظل مخاوف المستثمرين بسبب الارتفاع غير المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي للاسهم اليابانية اليوم بمقدار 5ر699، أي بنسبة 49ر2 بالمئة إلى 01ر27448، وذلك في اليوم الثالث على التوالي لتراجعه.

كما تراجع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا للاسهم اليابانية بمقدار 8ر19 نقطة، أي بنسبة 54ر1 بالمئة إلى 04ر1849 نقطة خلال اليوم.

وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للاسهم الكورية الجنوبية بمقدار 55ر39 نقطة، أي بنسبة 25ر1 بالمئة، إلى 11ر3122.

وانخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بمقدار 58ر360 نقطة، أي بنسبة 28ر1 بالمئة، إلى 46ر27870، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 57ر38 نقطة، أي بنسبة 11ر1 بالمئة، إلى 44ر3424 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي/إيه.إس.إكس 200 الرئيسي للأسهم الأسترالية بمقدار 2ر62 نقطة، أي بنسبة 88ر0 بالمئة، إلى 7ر6982، وانخفض مؤشر أول أورديناريز الأوسع نطاقا في ختام التعاملات بواقع 1ر72 نقطة، أي بنسبة 99ر0 بالمئة، إلى 7209 خلال اليوم.