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الإمارات تعلن الحداد الرسمي 40 يوما على وفاة الرئيس خليفة بن زايد

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 1:03 م

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت فيها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

وأضافت: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم".

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