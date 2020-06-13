مجلس دبي الرياضي يعيد النشاط للمسابح والرياضات المائية

أعلن مجلس دبي الرياضي عن عودة النشاط الرياضي في المسابح المعتمدة والرياضات المائية، بناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي والتأكيد على إدارات المسابح بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية التي تتضمن تعليمات صحية والتعقيم المستمر والتباعد بين الأفراد، وإدارة الحشود في الموقع، بهدف حماية ممارسي الأنشطة.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم السبت أن مجلس دبي الرياضي أصدر بروتوكولا يتضمن الإجراءات التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المختصة بالمجال الطبي وتحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي ووفق تعليماتها وضوابطها الدقيقة.

واشترط المجلس على الجهات الرسمية المرخصة في مجال رياضة السباحة الراغبة في استئناف نشاطها الحصول على الموافقة عبر رابط المجلس .

وأكد المجلس أن المسابح المعنية بالقرار هي مسابح الأندية الرسمية وأكاديميات السباحة المعتمدة ومسابح مراكز التدريب المرخصة.

ووجه المجلس إدارات المسابح بالتنفيذ الدقيق لإجراءات السلامة والوقاية التي تضمنها البروتوكول والتي تتعلق بسلامة وفحص المشاركين والالتزام بعدد الأفراد المسموح لهم بالسباحة وممارسة الرياضة في وقت واحد والتعقيم المستمر وآليات استخدام خزانات الملابس والمرافق، ووضع الإرشادات بأماكن واضحة.

وحث المجلس الرياضيين الهواة والمحترفين من ممارسي السباحة والرياضات المائية على الالتزام بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية مؤكدا أن الهدف هو سلامة الفرد والمجتمع وإنجاح تجربة العودة للمسابح دون القلق من التعرض للعدوى.