إيهاب جلال: مباراة كوريا مهمة للغاية ومستعدون للتغلب على الغيابات

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على أهمية المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، مشددًا على القدرات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الكوري.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكوري في الواحدة من ظهر غدٍ، الثلاثاء، على ملعب سيول، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب الكوري لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال إيهاب جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «بالطبع ستكون مباراة كبيرة مع فريق كبير بعد مباراتين في التصفيات الإفريقية».

وأضاف: «وافقت على عرض اللعب ضد كوريا فورا لأن هذه المباراة ستكون أفضل تأهيل لنا مع منتخب يستعد لكأس العالم، وبالتأكيد التجربة ستكون مفيدة جدًا من وجهة نظرنا».

وتطرق إيهاب جلال للحديث عن غيابت المنتخب، حيث قال: «الغيابات كثيرة جدًا 10 أو 11 لاعبًا، ولكن نحن منتخب كبير ولدينا لاعبين جاهزين، وسنحاول اللعب بطريقة تناسب اللاعبين المتاحين لدينا وسنحاول تحقيق أكبر استفادة من المباراة».

وأوضح: «شاهدنا مباريات كوريا الثلاث في فترة التوقف الحالي، ومن قبل ذلك نعرف قدراتهم واللاعبين المميزين في كل المراكز، كوريا تطورت ومن المنتخبات القوية، وشاهدنا المستوى المميز الذي قدموه حتى في مباراة البرازيل رغم الخسارة بخماسية».

وشدد:« منتخب كوريا فريق كبير وقوي ويستعد لكأس العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية، ونأمل أن يحققوا انجاز كبير في كأس العالم».

وواصل: «تحدثنا عن المنتخب الكوري ككل وليس المهاجمين فقط، منتخب كبير ويمتلك لاعبين مميزين ويلعبون في أندية كبيرة وعلى رأسهم سون، لديهم خبرات وسرعات كبيرة، ولديهم تنظيم كبير للغاية، ويستعدون بجدية للمباريات من اجل كأس العالم، وهذا أمر مهم للغاية».

وكشف: «في اليومين الماضين كنا نستعد على أساس جماعية الأداء دفاعيًا وهجوميًا، ونحاول استحضار الروح التي تناسب المباراة، والتي نسعى من خلالها لإظهار طبيعة اللاعب المصري وتقديم مستوى جيد».

وأتم: «أخيرًا نتمنى أن تكون مباراة بين شعبين صديقين، ونتمى أن تكون مباراة كبيرة تليق بقيمة البلدين ككل وليس منتخبي الكرة فقط، ومن هنا أظهر محبتي لكل الشعب الكوري».