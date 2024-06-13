جيش الاحتلال الإسرائيلي يوصي بإنهاء الهجوم في رفح والانتقال إلى لبنان

نصح جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوى السياسي، بإنهاء العملية في رفح في أقرب وقت ممكن والمضي قدماً في الهجوم في لبنان، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن "كابينيت الحرب الإسرائيلي يعقد الليلة مداولات خاصة لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول الشمال"، وأضاف أن "توصية الجيش هي الانتهاء من رفح في أسرع وقت ممكن، للتفرغ للاستعداد لعملية واسعة في لبنان.

ونقلت قناة كان العبرية عن مسئول سياسي رفيع المستوى قوله إن "الأصوات تتعالى لتحريك مركز ثقل" العمليات العسكرية في إطار الحرب المدمرة من الجنوب إلى الشمال.

يأتي ذلك ، خلافا لتقيمات الدوائر العسكرية في إسرائيل، بأن التصعيد من قبل حزب الله ياتي ردا على اغتيال قائده في لبنان وان الأمور لن تنزلق لحرب كبيرة .

ويأتي التقرير الحالي بعد تسجيل مئات الصواريخ اليوم التي تم إطلاقها على مستوطنات الجليل والجولان، مع سماع عشرات من صافرات الإنذار في صفد وبريا ومستوطنات أخرى. وقال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إنه، تم تسجيل إصابات في المناطق المفتوحة والمراعي، مع اندلاع عشرات الحرائق.