رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل السفير الروسي بمناسبة يوم روسيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الأربعاء بمقر المجلس، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، وذلك تزامنا مع احتفالات "يوم روسيا".



وتمحور اللقاء حول سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، حيث ناقش الطرفان المساعي للتواصل مع كل الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي كل المراحل الانتقالية.

وشدد الطرفان في اللقاء على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة يشارك فيها كل الليبيين، لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، وتأكيدا على الدعم الروسي لعملية السلام والاستقرار في ليبيا.

ويحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.