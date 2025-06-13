مسئول إسرائيلي: تنسيق كامل ومتكامل مع أمريكا قبل توجيه الضربة لـ إيران

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست إن بلاده عرضت على الإدارة الأمريكية "أدلة على اختراق إيراني نحو امتلاك قنبلة نووية"، مضيفًا أن "التنسيق مع الأمريكيين كان كاملًا ومتكاملًا".

من جهته، اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بشن هجمات ضد بلاده بدعم أمريكي.

وجاءت هذه التصريحات عقب بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال فيه: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً أحاديًا ضد إيران. نحن لسنا طرفًا في أي ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة".

وأضاف روبيو: "الرئيس ترامب وإدارته اتخذوا كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا، وهم على تواصل مستمر مع شركائنا الإقليميين. دعوني أكون واضحًا: على إيران ألا تستهدف المصالح أو الأفراد الأمريكيين".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، قال إنها استهدفت منشآت وعلماء بارزين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرّح بأن الهجوم جاء بعد بلوغ "نقطة اللاعودة"، مشددًا على أن "الوقت قد حان للتحرك"، وأن "إسرائيل تقاتل من أجل وجودها"، على حد قوله.

كما أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة أن الضربة كانت "قرارًا إسرائيليًا مستقلًا"، في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن بلاده "غير متورطة في الهجوم"، وأن أولويتها هي "حماية القوات الأمريكية في المنطقة".