رئيس غازتك: مصر قادرة على إعداد خطة كاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز ولدينا 74 مركز

قال المهندس عبد الفتاح رضوان، رئيس شركة غازتك، إن مصر قادرة على إعداد خطة كاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مؤكدًا أن مصر لديها خبرة في هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مصر لديها 74 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن إجراءات التعاقد على تحويل عمل السيارة من البنزين إلى الغاز بسيطة، وتتم خلال أربع ساعات فقط.

ولفت إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يمكن التعاقد عليه بالتقسيط وبدون مقدم وبأقل فائدة، مضيفًا أن الأوراق المطلوبة للتعاقد تتمثل في: بطاقة رقم قومي ورخصة السيارة إضافة إلى فاتورة كهرباء أو غاز حديثة.

وأكد أن عمل السيارات بالغاز موفر بشكل كبير و«مريح للموتور»، نافيًا أن يكون عمل السيارة بالبنزين أفضل مقارنة بالغاز.

وأشار إلى أن اسطوانة الغاز الكبيرة تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 200 كيلو متر، لافتًا إلى استهداف إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في مصر على مدار الأربع سنوات المقبلة.

واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس الأحد، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، خلال افتتاح مشروع «الأسمرات 3» بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتي تتضمن:

-تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

-إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه

-تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه

- إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه

- إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية

- إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام

- إحلال السيارات المتقادمة الملاكي بتكلفة 250 مليار جنيه