الإسماعيلي: مباراتنا مع الأهلي والزمالك ستحدد بطل الدوري

يرى علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلي والزمالك، هما اللتان ستحسمان بطل الدوري في نسخته الحالية.

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: «مباراتنا مع الأهلي والزمالك ستحددان بطل الدوري، هذا الموسم»، مضيفًا : «نتمنى أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز».

وأضاف: «نحلم بإنهاء مسابقة الدوري في المربع الذهبي، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الأندية»، مؤكدًا: «اللاعبون والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، لديهم طموح لإنهاء الدوري في المربع الذهبي، من أجل العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية».