محافظ المنيا يوجه بتكثيف أعمال الصيانة الدورية وتطهير شبكات المياه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وكلف بتكثيف أعمال الصيانة الدورية، وتطهير شبكات المياه على مستوى مراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لضمان جودة واستدامة الخدمة المقدمة، والقضاء على المشكلات الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد على الشبكات وخاصة خلال فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز بني مزار، أعمال صيانة دورية؛ لتطهير وغسيل شبكات المياه بدائرة الوحدة المحلية لقرية الحسينية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وجرى ردم آثار حفر عطل خط مياه بحي جنوب المدينة، وعمل صبة خرسانية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح العطل؛ تيسيرا على المواطنين.

وأنهت الوحدة المحلية، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه خط 4 بوصة بشارع المحكمة بميدان الشهداء، وشارع العاشر من رمضان بحي شمال المدينة، بالتنسيق مع شبكة مياه الشرب، في إطار الحفاظ على استمرارية عمل الشبكات، وإطالة عمرها الافتراضي، والحد من وقوع أي أعطال.