شهد حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ50، الذي أقيم اليوم السبت، في إحدى سينمات وسط البلد، ورفع شعار (تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين)، تكريم الفنانة إلهام شاهين.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعد تكريمًا خاصًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها سعيدة بشعار المهرجان في هذه النسخة.

وقالت "شاهين": "سعيدة بشعار المهرجان تحيا المقاومة لتحيا فلسطين، وأتمنى أن تأتي الدورة القادمة وتكون فلسطين حرة".

وكان انطلق حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ50، مساء اليوم السبت، بسينما رينسانس عماد الدين، بعدما تم تأجيله بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وشهد الحفل عرض فيلم «اللعب مع العيال»، وهو من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وباسم سمرة، والفنانة أسماء جلال، ومن إخراج شريف عرفة.

وشهد الحفل تكريم «من رحلوا عن عالمنا»، وهو اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير، واسم الفنانة هند رستم، واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

وسيتم توزيع جوائز الأفضل لعام 2023، خلال الحفل، وتكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: (رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقى راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي).