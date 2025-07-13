محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بطنطا لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بعد منتصف الليل داخل مدينة طنطا، تفقد خلالها عددًا من الشوارع الحيوية بأحياء أول وثان طنطا، للوقوف على مستوى النظافة، ورفع الإشغالات، ومتابعة انتظام الخدمات، في تأكيد واضح على التواجد الميداني وحرص الدولة على تقديم خدماتها للمواطنين في كل وقت دون انقطاع.

وخلال جولته، حرص المحافظ على المرور بشوارع الكورنيش، البحر، النحاس، سيجر، السلخانة، سكة المحلة، والمديرية، حيث تابع أعمال فرق النظافة وفرق الإشغالات، واطمأن على إزالة أي تعديات على الأرصفة أو الطريق العام، موجهًا بسرعة التدخل الفوري لرفع المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط الكامل في الشارع الطنطاوي.

وأكد "الجندي" أن الجولات الليلية تمثل جزءًا من نمط عمل دائم، يعتمد على التواجد في الشارع ومتابعة التفاصيل على الأرض، مشيرًا إلى أن راحة المواطن تبدأ من بيئة نظيفة، منظمة، وآمنة، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ محيط مسجد السيد البدوي، ضمن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، باعتبارها من أبرز المقاصد الدينية والثقافية في الدلتا، واطّلع على نسب التنفيذ، ووجّه بسرعة استكمال مشروع الأكشاك الموحدة، ورفع كفاءة الأرصفة والمرافق، وتحسين الصورة البصرية بما يتناسب مع القيمة التاريخية والدينية للمكان.

وتابع "الجندي" جولته بتفقد نفق قحافة، الذي كان قد زاره سابقًا استجابة لشكاوى المواطنين بشأن تجمعات المياه والاختناقات المرورية، حيث عاد للموقع للتأكد من إزالة المياه بشكل تام، والتحقق من فاعلية الحلول، وكفاءة النفق في خدمة المارة.

وأكد خلال الجولة أن المرور الميداني المتكرر التزام مباشر تجاه المواطنين، لضمان الاستجابة الفعلية لمطالبهم، مشددًا على أن أي مرفق خدمي لن يُترك دون متابعة دورية لضمان استدامة كفاءته وخلوه من المعوقات.

وشدّد محافظ الغربية على ضرورة استمرار الحملات الليلية لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، موجّهًا رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في الشارع، ومتابعة الأداء ميدانيًا، مؤكدًا أن "ما لا يُتابَع لا يُنجَز"، وأن للمواطن حقًا أصيلًا في شارع منضبط وخدمة لا تنقطع، أيًا كان الوقت أو التوقيت.

وخلال جولته، حرص المحافظ على لقاء عدد من عمال النظافة أثناء تأدية عملهم، وتبادل معهم الحديث، ووجه لهم الشكر على جهودهم الواضحة في الحفاظ على نظافة المدينة، مؤكدًا أنهم "الجنود الحقيقيون في معركة الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع الطنطاوي".

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا: "الغربية تتحرك بخطى واضحة، والانضباط مسؤوليتنا جميعًا، وسنستمر في النزول إلى الشارع لنُتابع ونستمع وننفذ، لأن هيبة الشارع تبدأ من احترامه، وكرامة المواطن تُقاس بما يراه ويعيشه".