 إجراءات أمنية مشددة في نهائي مونديال الأندية بسبب الحضور المرتقب لترامب - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 9:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إجراءات أمنية مشددة في نهائي مونديال الأندية بسبب الحضور المرتقب لترامب

نيوجيرسي (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 9:38 م

دفع الحضور المرتقب للرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في ملعب "ميتلايف" وكذلك عناصر من الشرطة السرية، في المباراة التي سيحضرها 70 ألف متفرج.

وتعرض المتفرجون لإجراءات تفتيش صارمة أكثر من أي وقت مضى في المباريات السابقة التي أقيمت في هذا الملعب.

كما جرى تفتيش الإعلاميين والصحفيين الذين لم يتم تفتيشهم من جانب المتطوعين في المباريات الماضية، كما طلب من المصورين فتح جميع حقائبهم التي تحتوي على معداتهم.

يذكر أن ملعب "ميتلايف" سيستضيف أيضا نهائي كأس العالم العام المقبل يوم 29 يوليو 2026.

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