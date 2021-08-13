تحديد مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال عن أمريكا الجنوبية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المواعيد النهائية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الإقليمي ستقام المبارايات أيام 2 و5 و9 سبتمبر، على النحو المحدد من قبل إدارة منافسات المنتخبات التابعة له.

وكشف الكونميبول بالفعل عن المواعيد الثلاثة يوم السبت الماضي، على الرغم من أنه أعطى الاتحادات الأعضاء حتى 10 أغسطس لتأكيد مواعيد ومدن وأماكن إقامة المباريات.

الخميس 2 سبتمبر:

بوليفيا - كولومبيا (لاباز)

الإكوادور - باراجواي (كيتو)

بيرو - أوروجواي (ليما)

فنزويلا - الأرجنتين (كاراكاس)

تشيلي - البرازيل (سانتياجو)

الأحد 5 سبتمبر:

البرازيل - الأرجنتين (ساو باولو)

الإكوادور - تشيلي (كيتو)

باراجواي - كولومبيا (أسونسيون)

أوروجواي - بوليفيا (مونتيفيديو)

بيرو – فنزويلا (ليما)

الخميس 9 سبتمبر:

كولومبيا - تشيلي (بارانكوييا)

أوروجواي - الإكوادور (مونتيفيديو)

باراجواي - فنزويلا (أسونسيون)

البرازيل - بيرو (ريسيفي)

الأرجنتين-بوليفيا (بوينوس آيرس).